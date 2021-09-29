فرنسا نفذت تهديدها بخفض التأشيرات الممنوحة لمواطني بلدان المغرب العربي
فرنسا نفذت تهديدها بخفض التأشيرات الممنوحة لمواطني بلدان المغرب العربي
ردود فعل غاضبة في دول المغرب العربي بعد قرار باريس تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك بعد رفض هذه الدول استعادة مواطنيها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني.
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