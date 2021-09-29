جليل عدنان: مراقبو الأمم المتحدة سيقومون برصد وتقويم الانتخابات

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أعرب القاضي جليل عدنان خلف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن ثقته في الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر تشرين أول المقبل. وقال القاضي جليل عدنان إنّ المفوضية تعمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وإنّ مراقبيها وداعميها سينتشرون في كافة مراكز الاقتراع للرصد والتقويم و متابعة المعايير التي اعتمدتها المفوضية.

فمما تتكون اللجنة الأمنية العليا التي يقع على عاتقها تأمين الانتخابات المقبلة في العراق؟ وما هو الدور الذي تقوم بها في الفترة التي تسبق الانتخابات؟ يقول القاضي جليل عدنان إنّ الحكومة العراقية دعت الأمم المتحدة لإرسال مراقبين لمراقبة الانتخابات المقبلة، فكم يبلغ عددهم؟ وما الذي يجعل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق واثقاً من قدرة المفوضية على اعلان النتائج خلال أربع وعشرين ساعة؟ر