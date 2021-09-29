بسبب ملابسهما ورقصهما..غرامة لفتاتين سعوديتين "خالفتا الذوق العام"
بسبب ملابسهما ورقصهما..غرامة لفتاتين سعوديتين "خالفتا الذوق العام"
أعلنت السلطات في المنطقة الشرقية في السعودية عن معاقبة فتاتين ظهرتا في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إحداهما ترقص من شباك سيارة والأخرى تصورها، والفتاتان تلبسان ما يعتبره سعوديون، مواطنون ومشرعون، "خادشا للحياء" و"مخالفا للقيم".
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