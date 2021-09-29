برامج حمية خاصة لكل شخص حسب خصائصه البيولوجية

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برامج حمية خاصة لكل شخص حسب خصائصه البيولوجية

قبل 30 دقيقة

برامج الحمية لم تعد تكتفي بالتعليمات العامة حول محتوى مختلف الأغذية من الكربوهيدرات، بل أصبحت بفضل التكنولوجيا تقدم خططا خاصة لكل شخص حسب خصائصه البيولوجية.

بعض البرامج تمنح نصائح شخصية إثر مراقبة مستمرة لمستوى السكر في الدم، وبرامج أخرى ذهبت إلى أبعد من ذلك بتقديم قوائم أغذية مسموح بها وأخرى غير منصوح بها حسب البصمة البكتيرية المعوية لكل شخص.

يتحدث علي أوجانة مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال للتعرف أكثر على هذه البرامج والتقنيات المتعلقة بها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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