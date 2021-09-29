تقنية لحفظ البيانات باستخدام الحمض النووي البشري
تقنية لحفظ البيانات باستخدام الحمض النووي البشري
قرر باحثون في جامعة ميونيخ الألمانية محاولة نسخ البيانات داخل الحمض النووي البشري.
السبب وراء هذه الخطوة يعود لقدرة الحمض النووي العيش لسنوات طويلة.
يتحدث أنيس القديحي مع الباحثين لتزويدنا بمعلومات أكثر عن هذا الموضوع.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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