فتاة تستخدم التكنولوجيا للدخول إلى سوق العمل وتتحدى نظرة المجتمع لذوي الإعاقة
فتاة تستخدم التكنولوجيا للدخول إلى سوق العمل وتتحدى نظرة المجتمع لذوي الإعاقة
بسبب نظرة المجتمع، يعاني العديد من أهالي ذوي الإعاقة من فكرة إرسال أبنائهم إلى سوق العمل.
توجه أنس للتجارة الإلكترونية بسبب احتكاكها غير المباشر مع الزبائن.
أسس متجراً إلكترونياً لبيع النباتات لشقيقته إسلام ليكون مشروعاً لها.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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