فتاة تستخدم التكنولوجيا للدخول إلى سوق العمل وتتحدى نظرة المجتمع لذوي الإعاقة

قبل 41 دقيقة

بسبب نظرة المجتمع، يعاني العديد من أهالي ذوي الإعاقة من فكرة إرسال أبنائهم إلى سوق العمل.