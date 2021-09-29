أكبر معارض السلاح في لندن وأحدث تقنيات الدفاع والأمن المستقبلية

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أكبر معارض السلاح في لندن وأحدث تقنيات الدفاع والأمن المستقبلية

قبل 30 دقيقة

هناك اهتمام كبير من الجيش البريطاني للإستثمار في المستقبل والتصنيع داخل المملكة المتحدة.

بالرغم من تأثير وباء كورونا على عدم الاجتماعات كما ينبغي، إلا أنه لم يكن له تأثير على برامج التصنيع العسكرية.

في جولة عسكرية وتكنولوجية، يطلعنا محمد طه على أحدث وأبرز التقنيات العسكرية التي يطورها الجيش البريطاني في معرض معدات الدفاع والأمن في لندن.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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