ألعاب الفيديو أسقطت الكلفة بين عبود وأبيه رغم انتقاد الناس

قبل 19 دقيقة

مؤخراً باتت ألعاب الفيديو تشغل أوقات الكثيرين كبارا وصغارا خصوصا مع أزمة كورونا وهو الأمر الذي دفع الصين إلى تحديد الفترة التي يقضيها القصّر في ممارسة ألعاب الفيديو بساعة واحدة فقط يوم الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. لكن في المقابل أسهمت هذه الألعاب في تقوية أواصر العلاقات الأسرية بين بعض الآباء وأبنائهم وشكلت مصدر دخل للبعض كما حصل مع عبدالله الدويري المشهور باسم عبود، الذي يقدم عروض البث المباشر على الإنترنت أثناء ممارسته اللعب، بالاشتراك مع أبيه أمجد، الذي قرر ترك عمله الوظيفي لفترة للتفرغ للمهمة التي صارت تجني للأسرة دخلا وفيراً. وقد تحدث عبود وأمجد عن تجربتهما لمحمد مطر في بودكاست "إكسترا ليفلز"