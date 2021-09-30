يعتني بالأطفال والحيوانات الأليفة ويحرس المنزل .. أمازون تكشف عن الروبوت المنزلي "أسترو"

قبل 35 دقيقة

عملاق التجارة الإلكترونية أمازون يكشف عن الروبوت المنزلي "أسترو"، للقيام بالعديد من المهام مثل مراقبة وحراسة المنزل وتشغيل الموسيقى والبرامج التلفزيونية أثناء التنقل في المنزل.

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