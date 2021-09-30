يعتني بالأطفال والحيوانات الأليفة ويحرس المنزل .. أمازون تكشف عن الروبوت المنزلي "أسترو"
يعتني بالأطفال والحيوانات الأليفة ويحرس المنزل .. أمازون تكشف عن الروبوت المنزلي "أسترو"
عملاق التجارة الإلكترونية أمازون يكشف عن الروبوت المنزلي "أسترو"، للقيام بالعديد من المهام مثل مراقبة وحراسة المنزل وتشغيل الموسيقى والبرامج التلفزيونية أثناء التنقل في المنزل.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.