صديق تاور في بلا قيود: تعليق اجتماعات مجلس السيادة جزء من صناعة المشاكل

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صديق تاور في بلا قيود: تعليق اجتماعات مجلس السيادة جزء من صناعة المشاكل

قبل 33 دقيقة

وصف الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان مقولة "إنّ الجيش وصيّ على الشعب بأنّها لا تصدر إلّا من أصحاب العقليات الانقلابية الذين يتسلطون على الشعب باسم الجيش أو على الجيش باسم الشعب" حسب تعبيره.

وقال الدكتور صديق تاور إنّ تعليق اجتماعات المجلس الذي "درج عليه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ونائبة محمد حمدان دقلو( حميدتي ) يُعد جزءاً من صناعة المشكلة وهي طريقة لا تسيّر الأمور إلى الأمام" حسب تعبيره

فما الذي سيقوم به المكوّن المدني في مجلس السيادة حيال تعليق اجتماعاته؟ وكيف ينظر الدكتور تاور إلى ما جاء على لسان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأنّ الأحزاب السياسية منشغلة بالسلطة أكثر من انشغالها بالمواطن؟ وما قوله فيمن يرى من داخل قوى الحرية والتغيير أنّ مجموعة صغيرة استحوذت على السلطة في البلاد ؟ وكيف ينظر إلى أزمة شرق السودان ومحمد الأمين تِرِكْ ناظر قبيلة الهدندوة الذي يقود الاحتجاجات ومطالبه؟