صديق تاور في بلا قيود: من يقولون باختطاف الحرية والتغيير تقاعسوا عن دورهم

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صديق تاور في بلا قيود: من يقولون باختطاف الحرية والتغيير تقاعسوا عن دورهم

قبل 11 دقيقة

وصف الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد الأمين تِرِكْ ناظر قبيلة الهدندوة بأنّه ليس قائداً سياسياً أو حقوقياً وأنّ ما يطالب به لا يعبّر عنه بل يُعدّ تعبيراً عمّن يؤلبونه على تحشيد قاعدته القبلية لإغلاق الميناء وأنابيب النفط، حسب قوله . وصف الدكتور تاور من يقولون باختطاف الحرية والتغيير من قبل مجموعة صغيرة "بأنّهم هم الذين أقصوا أنفسهم لنوازع في داخلهم ولارتباطات تحدد موقفهم" حسب تعبيره

كيف ينظر الدكتور تاور إلى اغلاق الطريق الذي يربط بين الخرطوم وميناء بورتسودان؟ ولماذا يرفض المقارنة بين ما يقوم به انصار الناظر تِرِكْ في شرق السودان وما كان يقوم به المحتجون إبّان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير من إغلاق للطرق؟ هل يتفق الدكتور تاور مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على ضرورة توسيع دائرة المشاركين في الحكم؟ يقرً عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان بإنّ مشكلة الشرق أزمة سياسية، فما الدور الذي ينبغي أن يقوم به المكون العسكري ؟