بين المهق والبهاق: حقائق طبية وخرافات وتمييز اجتماعي

قبل 15 دقيقة

كثيرا ما نسمع عن أمراض مثل المهق والبهاق ولكن العديد من الأشخاص لا يعرفون الفرق بين المرضين الجلديين فيما يتعرض المصابون به لأكثر من المعاناة مع أعراض المرض بل أحيانا من التمييز.