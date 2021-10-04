بين المهق والبهاق: حقائق طبية وخرافات وتمييز اجتماعي
بين المهق والبهاق: حقائق طبية وخرافات وتمييز اجتماعي
كثيرا ما نسمع عن أمراض مثل المهق والبهاق ولكن العديد من الأشخاص لا يعرفون الفرق بين المرضين الجلديين فيما يتعرض المصابون به لأكثر من المعاناة مع أعراض المرض بل أحيانا من التمييز.
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