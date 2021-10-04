النقاد يعلقون الآمال على فيلم جيمس بوند لرفع الإيرادات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

النقاد يعلقون الآمال على فيلم جيمس بوند لرفع الإيرادات

قبل ساعة واحدة

حقق فيلم جيمس بوند الجديد، No Time To Die ما يتراوح بين 4.5 و5 ملايين جنيه استرليني في اليوم الأول لعرضه في دور السينما في بريطانيا وأيرلندا حسب تقديرات المنتجين.

الفيلم يعد الأخير للمثل دانييل كريغ في دور العميل السري جيمس بوند، وقد تأخر طرحه في دور السينما، عدة مرات بسبب جائحة كورونا. وتترقب أوساط صناعة السينما عرض الفيلم، وتراقب عوائده لمعرفة ما إذا كان بإمكانه، إعادة أرقام الإيرادات لما كانت عليه قبل الجائحة أم لا.