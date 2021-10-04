تقرير جديد يلقي نظرة على جوانب الأمن الرقمي المرتبطة بالسفر إلى الفضاء
تقرير جديد يلقي نظرة على جوانب الأمن الرقمي المرتبطة بالسفر إلى الفضاء
يُلقي تقرير جديد وضعته كل من كاسبرسكي وجامعة زايد الإماراتية نظرة فاحصة على جوانب الأمن الرقمي المرتبطة بالسفر إلى الفضاء، والتهديدات الرقمية التي قد تُحيط بالبنية التحتية وتؤثر في قدرة الإنسان على استكشاف الفضاء.
يتحدث علي أوجانة مع من وراء هذا التقرير للتعرف أكثر عن هذه الفكرة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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