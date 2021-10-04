تقرير جديد يلقي نظرة على جوانب الأمن الرقمي المرتبطة بالسفر إلى الفضاء

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يُلقي تقرير جديد وضعته كل من كاسبرسكي وجامعة زايد الإماراتية نظرة فاحصة على جوانب الأمن الرقمي المرتبطة بالسفر إلى الفضاء، والتهديدات الرقمية التي قد تُحيط بالبنية التحتية وتؤثر في قدرة الإنسان على استكشاف الفضاء.