من هي السيدة وراء نجاح تحليق أول مروحية على سطح المريخ؟

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من هي السيدة وراء نجاح تحليق أول مروحية على سطح المريخ؟

قبل 41 دقيقة

نجحت ناسا في إطلاق وتحليق أول طائرة مروحية تعمل بالطاقة الشمسية على سطح المريخ والتي يتحكم فيها طاقم من على كوكب آخر.

يستضيف نسيم رمضان السيدة ميم أونغ التي تقف خلف هذا الإنجاز الفضائي ويسألها عن أبعاد هذا الإنجاز وتفاصيله العلمية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

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