الروس يسبقون الأمريكيين مرة أخرى..طاقم سينمائي روسي يصور أول فيلم في الفضاء

قبل ساعة واحدة

أقلعت المركبة الفضائية "سويوز أم أس - 19" التي تقل طاقم الفيلم من كازاخستان، ووصلت بعد ثلاث ساعات إلى محطة الفضاء الدولية. وسيقضي المخرج والممثلة 12 يوما فقط لتصوير المشاهد في الفضاء.