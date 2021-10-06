الروس يسبقون الأمريكيين مرة أخرى..طاقم سينمائي روسي يصور أول فيلم في الفضاء
الروس يسبقون الأمريكيين مرة أخرى..طاقم سينمائي روسي يصور أول فيلم في الفضاء
أقلعت المركبة الفضائية "سويوز أم أس - 19" التي تقل طاقم الفيلم من كازاخستان، ووصلت بعد ثلاث ساعات إلى محطة الفضاء الدولية. وسيقضي المخرج والممثلة 12 يوما فقط لتصوير المشاهد في الفضاء.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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