بي بي سي إكسترا: هل تكفي الوعود الانتخابية لإقناع العراقيين بالتصويت؟

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بي بي سي إكسترا: هل تكفي الوعود الانتخابية لإقناع العراقيين بالتصويت؟

قبل ساعة واحدة

يستعد العراق لخوض خامس تجربة انتخابات منذ عام 2005 في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فكيف يراها العراقيون؟

تأتي هذه الانتخابات بعد مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، التي احتج فيها العراقيون على انتشار الفساد وتردي الوضع الاقتصادي وأسفرت أعمال العنف المرتبطة بها عن مقتل ما يقرب من 600 شخص وانتهت بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء حينها عادل عبد المهدي، وتسلم الرئيس الحالي مصطفى الكاظمي الحكومة.

وكشفت تلك الاحتجاجات عن حجم الإحباط الكبير في أوساط العراقيين، وخاصة فئة الشباب، من النخبة السياسية الحاكمة وعن رغبة واسعة في التغيير.