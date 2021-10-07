تشيخوف يسافر إلى الكويت ومصر والهند

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تشيخوف يسافر إلى الكويت ومصر والهند

قبل 11 دقيقة

سينما بديلة تستكشف معالجات سينمائية قصيرة لرواياتٍ للكاتب الروسي المعروف أنطون تشيخوڤ، الذي يصفه الكثيرون بأنه من أفضل كتاب القصص القصيرة على الإطلاق. رواياته تتميز بأنها سلسة وتحمل مغزى عميق في نفس الوقت.

الفيلم الكويتي 'عطسة' مقتبس من القصة ربما الأشهر لأنطون تشيخوف: 'موت موظف'. المخرج الكويتي مقداد الكوت قام بتطويع القصة للإشارة إلى الواقع الصعب للعمالة الآسيوية في دول الخليج. قال الكوت لسينما بديلة إنه استند أيضاً على تجربته الخاصة كموظف في دواوين الحكومة في صنع هذا الفيلم.

ولكن ما الذي جعل أدب أنطون تشيخوف يحمل تلك الجاذبية التي تدفع الكتاب والمخرجين حول العالم إلى إعادة صياغة قصصه؟ البروفيسور مارغاريت ليتفين أستاذة الأدب المقارن في جامعة بوستون في الولايات المتحدة قالت إن تشيخوف كان يتناول في كتاباته الأوساط الأرستقراطية في روسيا القرن 19 من وجهة نظر الأشخاص العاديين، مما قرّب أعماله إلى الكتاب العرب.

تقدم الحلقة أيضاً معالجة مغايرة لقصة 'موت موظف' في فيلم من الهند. المخرج پاراشار نايك أعاد سرد الأحداث بشكل غير متسلسل مع العودة للّحظات المفصلية في ذاكرة البطل.

قصة 'الحرباء' لأنطون شيخوف صدرت أول مرة في سبتمبر أيلول عام عام 1884.و هي عن شخصية تتلون حسب المتغيرات لاسترضاء السلطة. الفيلم المصري القصير 'كلب ابن ناس' تخيل هذه القصة في إطار ريفي مصري في عمل يقترب في أسلوب صناعته إلى الدراما التلفزيونية المصرية. مخرج الفيلم محمد جميل قال إن أدب تشيخوف الذي يعتمد على تحليل الأنماط السلوكية للبشر هو مصدر مثالي للأعمال الدرامية الحديثة.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).