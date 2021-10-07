حاكم دبي أمر باختراق هاتف زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين..والأميرة تعلق: ”شعرت أني مطاردة وملاحقة“

قبل 12 دقيقة

توصلت المحكمة العليا في بريطانيا إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدخل في مجرى العدالة البريطانية من خلال الأمر باختراق هاتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين. وقالت الأميرة هيا إن اكتشافها بأن هاتفها تعرض للاختراق جعلها تشعر بأنها ”مطاردة وملاحقة“.