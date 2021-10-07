تونس: اقتحام قناة تلفزيونية مقربة من النهضة واعتقال مقدم برنامج حواري
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تونس: اقتحام قناة تلفزيونية مقربة من النهضة واعتقال مقدم برنامج حواري
اقتحمت قوى الأمن في تونس قناة الزيتونة التلفزيونية الخاصة التي توصف بأنها مقربة من حزب النهضة. وذكرت قناة الزيتونة عبر حسابها على موقع فيسبوك أن قوات الأمن اقتحمت استوديوهاتها وبدأت في إتلاف المعدات .
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