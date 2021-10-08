الصحة النفسية: كيف يمكنك مساعدة صديق يعاني من اضطرابات عقلية؟

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حسب الأمم المتحدة يعاني ما يقرب من بليون شخص في جميع أنحاء العالم من شكل من أشكال الاضطرابات العقلية وحسب استطلاع لرأي الشباب العربي الي قامت بيه شركة الأبحاث الدولية "بي إس بي" يتبين الي 50% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 يعتبرون أن هناك صورة نمطية سلبية تحوم حول العلاج النفسي. فما هو واقع الصحة النفسية في منطقة الشرق الأوسط؟