الصحة النفسية: كيف يمكنك مساعدة صديق يعاني من اضطرابات عقلية؟
الصحة النفسية: كيف يمكنك مساعدة صديق يعاني من اضطرابات عقلية؟
حسب الأمم المتحدة يعاني ما يقرب من بليون شخص في جميع أنحاء العالم من شكل من أشكال الاضطرابات العقلية وحسب استطلاع لرأي الشباب العربي الي قامت بيه شركة الأبحاث الدولية "بي إس بي" يتبين الي 50% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 يعتبرون أن هناك صورة نمطية سلبية تحوم حول العلاج النفسي. فما هو واقع الصحة النفسية في منطقة الشرق الأوسط؟
يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.
لمشاهدة حلقات بي بي سي إكسترا السابقة، الرجاء زيارة هذا الرابط