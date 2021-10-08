جماهير نيوكاسل يونايتد تحتفل بعد شراء السعودية للنادي الانجليزي وسط انتقادات حقوقية
جماهير نيوكاسل يونايتد تحتفل بعد شراء السعودية للنادي الانجليزي وسط انتقادات حقوقية
فرحة عارمة وسط أنصار النادي الانجليزي بعد الإعلان عن صفقة شراء الصندوق السيادي السعودي للحصة الأكبر في نادي نيوكاسل، وسط انتقادات حقوقية لرابطة الدوري الانجليزي بسبب السجل الحقوقي للسعودية.
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