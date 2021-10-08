البوغديري في بلا قيود: قرارات الرئيس شجاعة وفي إطار الدستور

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البوغديري في بلا قيود: قرارات الرئيس شجاعة وفي إطار الدستور

قبل 51 دقيقة

اعتبر محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 من يوليو/ تموز تمثل "خطوة شجاعة جاءت في الوقت المناسب لإنقاذ البلاد من معركة كانت يمكن أن تدور في الشارع" حسب تعبيره.

وأشار البوغديري إلى أن "الرئيس يمارس صلاحياته التي ينص عليها الدستور وأوضح أن الوضع الحالي في تونس هو "وضع انتقالي استثنائي سيكون محدداً في المدة وهو ما نحن سائرون إليه خاصة بعد تكليف امرأة بتشكيل الحكومة".

فما هي الأسباب التي دعت البوغديري إلى الدعوة إلى تبني نظام رئاسي في تونس؟ وما هو رأيه ورأي الاتحاد إزاء صلاحيات الحكومة القادمة؟ وكيف يتم التعاون بين رئاسة الجمهورية والاتحاد حول فكرة إجراء حوار وطني في تونس؟ وهل سيتغير رأي الاتحاد إزاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي في المستقبل؟ وما موقف الاتحاد من قضيتي قناة الزيتونة والخطوط الجوية التونسية؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.