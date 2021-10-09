الانتخابات العراقية بين أصوات الشباب والمشاركة النسائية

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الانتخابات العراقية بين أصوات الشباب والمشاركة النسائية

قبل 14 دقيقة

الانتخابات البرلمانية العراقية على الأبواب. وهذه المرة، للانتخابات نكهة مختلفة لأنها جاءت نتيجة لمطالب العديد من العراقيين بالإصلاح ومحاربة الفساد.

ففي مثل هذا الوقت من سنتين، انفجرت احتجاجات شعبية في العراق عُرفت بـ"ثورة تشرين" أو ثورة أكتوبر. امتدت هذه الاحتجاجات من بغداد للبصرة ولعدة مناطق جنوبي العراق، واجهت فيها قوى الأمن العراقية المتظاهرين بشكل وحشي بحسب منظمة العفو الدولية وقُتل المئات، وجُرح واعتُقل الآلاف.

أدت تظاهرات أكتوبر/تشرين إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، والاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة….التي حان موعدها الآن.

تجري الانتخابات بموجب قانون انتخابي جديد تم تعديله، يقسّم العراق إلى 83 دائرة انتخابية بدلاً من 18 دائرة. ماذا يعني ذلك؟ وما هي أبرز القضايا التي يأمل العراقيون علاجها؟ وهل يستطيع البرلمان الجديد إيجاد حلول لهذه المشاكل؟

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