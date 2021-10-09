أسلوب الحياة المستدام وكيفية الحفاظ على كوكب الأرض

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أسلوب الحياة المستدام وكيفية الحفاظ على كوكب الأرض

قبل 25 دقيقة

كيف يمكن للمبادرة الفردية وأسلوب الحياة المستدام في المساهمة في الحفاظ على البيئة ومواجهة خطر التغير المناخي في المجتمعات المحلية؟ وما هي أنماط وسبل العيش التي قد تساعد على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري؟

المساهمة في الحفاظ على الكوكب تشمل كيفية استخدام سائل النقل، وصناعة الأزياء والملابس، وكيفية إعدادنا للطعام ومصدره كذلك... فضلا عن أهمية إعادة التدوير وعدم استغلال الموارد الطبيعية بشكل يضر باستدامة هذه الموارد.

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