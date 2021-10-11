كيف عاش العراقيون الانتخابات التشريعية؟ وما الذي تداولوه عبر المنصات؟
كيف عاش العراقيون الانتخابات التشريعية؟ وما الذي تداولوه عبر المنصات؟
صوت العراقيون لاختيار نواب برلمانهم من بين 3200 مرشح في الانتخابات المبكرة التي تجرى وفق قانون انتخابي جديد. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بيوم الانتخاب ومجال لابداء الرأي ومشاركة الأحداث التي ميزت اليوم الانتخابي.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.