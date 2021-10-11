ما هو نظام ALKS الذي قد يسمح بالاستغناء عن سائقي السيارات؟

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ما هو نظام ALKS الذي قد يسمح بالاستغناء عن سائقي السيارات؟

قبل 15 دقيقة

أعلنت الحكومة البريطانية أنها قد تسمح للمركبات "ذاتية القيادة" بالسير على طرقات المملكة المتحدة بحلول نهاية هذا العام.

وقالت وزارة النقل إن أنظمة الحفظ الآلي للمسارات (ALKS) ستكون النوع الأول من القيادة بدون استخدام اليدين التي يتم تقنينها.

تتحكم التقنية في موضع السيارة وسرعتها في مسار واحد وستقتصر على 37 ميلاً في الساعة (60 كم / ساعة).

لكن شركات التأمين حذرت من أن تعريف الحكومة لـ ALKS على أنها "ذاتية القيادة" مضلل.

يقابل علي أوجانة مع عدد من الخبراء للتعرف على فوائد هذه التقنية وكيف ستطبق في المستقبل.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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