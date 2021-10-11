علماء يقترحون تقليل حدة سطوع أنوار LED لحماية أعداد حشرات العثة

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علماء يقترحون تقليل حدة سطوع أنوار LED لحماية أعداد حشرات العثة

قبل 13 دقيقة

تلعب الحشرات دوراً مهماً في المنظومة البيئية فهي تقوم بتلقيح الكثير من الأشجار تمهيداً لنمو الثمار.

وتعد الحشرات طعاماً مهماً للكثير من الطيور.

كما تنتج بعض الحشرات غذاءاً صحياً مثل نحلة العسل وأخرى تنتج مواد تستخدم في اللباس كدودة القز.

يرى العلماء أن تراجع أعداد الحشرات سيؤدي إلى مشاكل بيئية غير مرغوب فيها.

فكيف يؤثر التلوث الضوئي على حياة حشرات العثة؟

أشارت دراسة إلى أن العثة الطائرة تنجذب للأنوار إلا أن ذلك يجعلها فريسة للطيور والحشرات الأخرى.

يقول الباحثون إن تقليل حدة سطوع أنوار LED وتركيب غلاف أزرق شفاف فوقها سيقلل من أضرارها على الحشرات.

يتحدث أنيس القديحي مع عالم بيئة للمعرفة أكثر عن هذا التأثير والحلول المقترحة لحل هذه المشكلة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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