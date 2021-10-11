كيف يحفز هذا التطبيق الناس للاستماع إلى الكتب؟
كيف يحفز هذا التطبيق الناس للاستماع إلى الكتب؟
نعرفكم هذا الأسبوع على تطبيق "ضاد للكتب الصوتية" الذي يهدف لتحفيز الناس على الاستماع إلى الكتب وملخصات الكتب المختلفة بشكل سهل وسريع وفي أي وقت.
يستهدف التطبيق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ويقدم روايات وكتب في مجالات مختلفة.
المنصة متوفرة بشكل إشتراك شهري أو تجربة 14 يوماً مجانية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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