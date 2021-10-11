كيف يحفز هذا التطبيق الناس للاستماع إلى الكتب؟

قبل 20 دقيقة

نعرفكم هذا الأسبوع على تطبيق "ضاد للكتب الصوتية" الذي يهدف لتحفيز الناس على الاستماع إلى الكتب وملخصات الكتب المختلفة بشكل سهل وسريع وفي أي وقت.