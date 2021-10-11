شاب من غزة يبتكر جهازاً يتنبأ بأعطال الآلات الصناعية قبل حدوثها

قبل 12 دقيقة

في غزة، ابتكر المهندس محمد بحر جهازاً يتنبأ بأعطال الآلات الصناعية قبل حدوثها.

يسعى محمد من خلال هذا الابتكار المحافظة على راحة العمال والموظفين الذين يستخدمون الآلات الصناعية في بيئة عملهم.