شاب من غزة يبتكر جهازاً يتنبأ بأعطال الآلات الصناعية قبل حدوثها
شاب من غزة يبتكر جهازاً يتنبأ بأعطال الآلات الصناعية قبل حدوثها
في غزة، ابتكر المهندس محمد بحر جهازاً يتنبأ بأعطال الآلات الصناعية قبل حدوثها.
يسعى محمد من خلال هذا الابتكار المحافظة على راحة العمال والموظفين الذين يستخدمون الآلات الصناعية في بيئة عملهم.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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