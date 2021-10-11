تعرفوا على النسخة الثانية من سلسلة ألعاب Unravel

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تعرفوا على النسخة الثانية من سلسلة ألعاب Unravel

قبل 12 دقيقة

هذا الأسبوع نقدم لكم اللعبة العائلية Unravel 2.

تحوي اللعبة على شخصيتين رئيسيتين وسيتمكن اللاعب من اختيار اللعب بشكل فردي أو مع أحد الأصدقاء.

في Unravel 2 ، بإمكان اللاعب أن ينشئ كائن Yarny خاص به.

ثم يكوّن علاقات مع كائنات أخرى من خلال اللعب التعاوني المحلي أو اللعب الفردي.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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