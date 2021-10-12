البوغديري في بلا قيود: لنا حلم أن نتخلى عن الاعتماد على صناديق النقد الدولية

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البوغديري في بلا قيود: لنا حلم أن نتخلى عن الاعتماد على صناديق النقد الدولية

قبل 15 دقيقة

أكد محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن "الاتحاد ليست له أجندة الأحزاب السياسية مشيراً إلى أن أجندة الاتحاد تتمثل في المفهوم الشامل للوطن، وشدد البوغديري على أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يسبق أن كانت له قوائم انتخابية في أية انتخابات تونسية سابقة، فلماذا لم يستبعد ذلك في المستقبل؟ وما رأي البوغديري والاتحاد إزاء منح صلاحيات شاملة للحكومة القادمة؟ وهل من تنسيق بين رئاسة الجمهورية والاتحاد حول فكرة إجراء حوار وطني في إطار خارطة الطريق المقترحة؟

كما أعرب البوغديري عن عدم الترحيب بفكرة الاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، فما هي الأسباب؟ وهل سيتغير رأي الاتحاد بشأن التفاوض مع صندوق النقد الدولي في المستقبل؟ وهل أقر بحتمية اتخاذ مثل هذه الخطوة؟ وما موقف الاتحاد من قضيتي قناة الزيتونة والخطوط الجوية التونسية؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.