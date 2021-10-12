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إكسترا إنجليش: لماذا يواجه wheelchair users صعوبة في التنقل على الأرصفة؟
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إكسترا إنجليش: لماذا يواجه wheelchair users صعوبة في التنقل على الأرصفة؟
قبل 12 دقيقة
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