بي بي سي إكسترا: هل مازال المستهلك العربي مهتماً بارتداء الملابس القطنية؟
بي بي سي إكسترا: هل مازال المستهلك العربي مهتماً بارتداء الملابس القطنية؟
القطن، أو الذهب الأبيض كما كان يطلق عليه في مصر لأهميته الاقتصادية، شهد ارتفاعا قياسياً في الأسعار عالمياً. ومنذ العام 2020 تحتفل الأمم المتحدة بيوم القطن العالمي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك في محاولة لتشجيع الدول على الاستثمار في هذا المحصول وزيادة انتاجه.
فإلى أي مدى مازال المستهلك العربي مهتماً بارتداء الملابس القطنية؟ وكيف هو حال صناعة الملابس والعاملين في زراعة القطن في الشرق الأوسط؟ تقرير بسنت أكرم يحاول الإجابة.