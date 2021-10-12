بي بي سي إكسترا: هل مازال المستهلك العربي مهتماً بارتداء الملابس القطنية؟

قبل 16 دقيقة

القطن، أو الذهب الأبيض كما كان يطلق عليه في مصر لأهميته الاقتصادية، شهد ارتفاعا قياسياً في الأسعار عالمياً. ومنذ العام 2020 تحتفل الأمم المتحدة بيوم القطن العالمي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك في محاولة لتشجيع الدول على الاستثمار في هذا المحصول وزيادة انتاجه.