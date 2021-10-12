عودة رفعت الأسد من منفاه تثير ردود فعل واسعة في سوريا

قبل 11 دقيقة

هيمن الحديث عن عودة رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، إلى سوريا بعد غياب دام لسنوات طويلة، على النقاشات بين السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عودة رفعت الأسد إلى البلاد "منعا لسجنه في فرنسا".