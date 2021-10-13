مشجعو المنتخب العراقي يشتبكون مع اللاعبين عقب مباراتهم مع الإمارات

قبل 32 دقيقة

اشتباكات بين لاعبي المنتخب العراقي وبعض المشجعين الغاضبين من أداء الفريق عقب مباراة العراق والإمارات في تصفيات مونديال 2022 بملعب زعبيل بدبي. المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق وهو ما يضعف فرصة العراق بالتأهل.

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