بي بي سي إكسترا: "شفاء عميق" لسرطان الثدي من خلال الوشم
بي بي سي إكسترا: "شفاء عميق" لسرطان الثدي من خلال الوشم
تعد الإصابة بسرطان الثدي رحلة مضنية بالنسبة لكثيرات، ومن اللواتي مررن بهذه التجربة كانت جيزيل من لبنان التي أصيبت بالسرطان في مرحلة مبكرة من حياتها ولم يكن أمام الأطباء من حل إلا استئصال الثديين.نجت جيزيل من المرض واهتدت بعد الشفاء الجسدي إلى ما وصفته بـ"الشفاء العميق" من خلال تجميل الصدر بالوشم، كما تروي في قصتها لبسمة كراشة.
ومن الفنانات المتمرسات في مثل هذا النوع من الوشوم اللبنانية جوا أنطون التي تسعى لتخفيف المعاناة النفسية التي تمر بها مريضات سرطان الثدي. بدأت جوا هذه التجربة منذ ثلاث سنوات كما حكت لياسمين أبو خضرا.