بي بي سي إكسترا: "شفاء عميق" لسرطان الثدي من خلال الوشم

قبل ساعة واحدة

تعد الإصابة بسرطان الثدي رحلة مضنية بالنسبة لكثيرات، ومن اللواتي مررن بهذه التجربة كانت جيزيل من لبنان التي أصيبت بالسرطان في مرحلة مبكرة من حياتها ولم يكن أمام الأطباء من حل إلا استئصال الثديين.نجت جيزيل من المرض واهتدت بعد الشفاء الجسدي إلى ما وصفته بـ"الشفاء العميق" من خلال تجميل الصدر بالوشم، كما تروي في قصتها لبسمة كراشة.