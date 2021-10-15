أطفال يحتمون من الرصاص وأم تلقى حتفها..مشاهد مرعبة في اشتباكات بيروت تعيد ذكرى الحرب الأهل

مشاهد الرعب تسيطر على بيروت إثر مقتل 6 أشخاص في إطلاق النار أثناء مظاهرات نظمتها حركة أمل وجماعة حزب الله في ساحة "الطيونة" احتجاجا على حكم يقضي برفض شكوى

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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