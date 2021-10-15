ابتهال الخطيب: المشكلة تكمن اساساً في التيار الليبرالي وليس في التيار الإسلامي

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ابتهال الخطيب: المشكلة تكمن اساساً في التيار الليبرالي وليس في التيار الإسلامي

قبل 22 دقيقة

اعتبرت ابتهال الخطيب الأكاديمية والناشطة الحقوقية الكويتية أن الحكومات الشرق أوسطية لديها خوف من فكرة التعددية أكثر من خشية التيارات الدينية من التعددية. وقالت إن هذه الحكومات "ليست صبورة بما يكفي للتعامل" مع فكرة الرأي والرأي الآخر التي توفرها التعددية.

وأضافت الخطيب أنه في كثير من الحالات التي تبدو فيها التيارات الدينية مسؤولة عن "كتم الأصوات أو انخفاض مستوى الحريات في المجتمعات"، تكون الحكومات في الغالب هي من يقف خلف هذه التيارات ويدعمها. فلماذا تنتهج الحكومات مثل هذه السياسات؟ ولماذا اعتبرت أن هناك مشكلة تكمن في التيار الليبرالي في المنطقة؟ وبماذا تطالب أنصاره؟

وفي سياق آخر، أكدت الخطيب أن المواضيع المتعلقة بقضايا منح الجنسية وبخاصة منح المرأة الكويتية الجنسية لأبنائها هي من المواضيع المدنية البحتة ولا علاقة لها بالمنظور الشرعي، فكيف ترى الخطوات المتخذة للتخفيف من تداعيات هذه القضية؟ وما هو تفسيرها لتنامي تيار العنصرية؟ وماذا عن نظام الكفيل المتبع في الكويت ومعظم بلدان الخليج؟ وما تعليقها على أداء المرأة في مجلس الأمة الكويتي؟ وكيف ترى التغيرات الفكرية للحراك النسوي عبر السنين؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.