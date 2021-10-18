4 فتيات تونسيات يبتكرن كرسياً متحركاً ذكياً لذوي الإعاقة يعمل عبر إشارات الدماغ
4 فتيات تونسيات يبتكرن كرسياً متحركاً ذكياً لذوي الإعاقة يعمل عبر إشارات الدماغ
أربع فتيات تونسيات من اختصاصات جامعية مختلفة فكرن بتوحيد طاقتهن ومعارفهن لإنتاج كرسي متحرك ذكي يلبي متطلبات ذوي الإعاقة.
يتم التحكم بالكرسي عبر الأوامر الصوتية والإشارات الدماغية مع شاشة وتطبيق مرافق للمستخدم.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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