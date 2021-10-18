علامات بيولوجية غير متوقعة تساعد في تشخيص مريض بسرطان الخصية

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علامات بيولوجية غير متوقعة تساعد في تشخيص مريض بسرطان الخصية

قبل 26 دقيقة

بعد شعوره بالدوران وفقدان التوازن وتغييرات في الرؤية وحركات غير طبيعية للعين، قرر غريغور زيارة أكثر من 10 أطباء في محاولة لمعرفة سبب هذه الأعراض.

كل هذه الأعراض جعلت الأطباء يعتقدون بأن غريغور يعاني من اضطراب عصبي ولكن طبيباً واحداً رأى الأمر بطريقة مختلفة تماماً.

في مستشفى مايو كلينك الأمريكية، اكتشف طبيب الأعصاب سيباستيان لوبيز علامات بيولوجية غير متوقعة ساعدته في تشخيص غريغور بسرطان الخصية.

نسيم رمضان يتحدث مع غريغور والدكتور لوبيز لمعرفة المزيد عن هذا الاكتشاف.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

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