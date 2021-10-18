كيف قد تغير تقنية الواقع الافتراض طريقة عقد الاجتماعات في مكان العمل؟

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كيف قد تغير تقنية الواقع الافتراض طريقة عقد الاجتماعات في مكان العمل؟

قبل 10 دقيقة

الملايين منا وجدوا أنفسهم في ظروف عمل مختلفة بسبب انتشار فيروس كورونا، ووجدنا بدائل متعددة لمكالمات الفيديو للتواصل مع غيرنا بدلاً من اللقاء وجهاً لوجه.

لكن إحدى الشركات السويدية الناشئة قررت استبدال هذه الحلول بتقنيات الواقع الافتراضي بحيث نتمكن من اللقاء في ذات المكان ولو افتراضياً.

داليا حيدر عاشت التجربة وأعدت هذا التقرير.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@

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