كيف تساهم تقنية المراقبة هذه في تخفيف حوادث المرور؟
كيف تساهم تقنية المراقبة هذه في تخفيف حوادث المرور؟
تسعى 3DTracking للتقليل من حوادث المرور عن طريق الاهتمام بتركيز السائق وتنبيهه في حال فقدانه للتركيز بسبب التعب أو الأجهزة الإلكترونية أو غيرها.
ويمكن لشركات النقل استخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة كل مركباتها، ليس فقط للحد من حوادث المرور، لكن أيضاً لتقييم السائقين وللتدريب.
علي أوجانة يتحدث مع مطوري هذه التقنية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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