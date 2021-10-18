كيف تساهم تقنية المراقبة هذه في تخفيف حوادث المرور؟

قبل 10 دقيقة

تسعى 3DTracking للتقليل من حوادث المرور عن طريق الاهتمام بتركيز السائق وتنبيهه في حال فقدانه للتركيز بسبب التعب أو الأجهزة الإلكترونية أو غيرها.