جماهير نيوكاسل بالزي السعودي في مباراة توتنهام..وأبو تريكة ينسحب من ستوديو تحليل المباراة

قبل 56 دقيقة

ارتدى عدد كبير من جماهير نيوكاسل الزي السعودي الوطني في أول مباراة للفريق الإنجليزي بعد استحواذ السعودية عليه، وجدل على المنصات بعد انسحاب النجم المصري محمد أبو تريكة من ستوديو تحليل المباراة.