ما سر التهافت على المقعد الأمامي في الفصل؟

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ما سر التهافت على المقعد الأمامي في الفصل؟

قبل 29 دقيقة

في مصر توفي طالب في المرحلة الإعدادية بعد أن اعتدى عليه أربعة من زملائه بالضرب المبرح، بسبب جلوسه في أحد المقاعد الأمامية في الفصل أو ما يعرف بـ "التختة الاولى" لأنهم كانوا يرغبون بالجلوس في هذا المقعد.

ومع بداية العام الدراسي انتشرت الكثير من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الأهالي وهم يقفون أمام أبواب المدارس منذ الفجر حتى يضمنوا لأبنائهم الجلوس في الصف الأول من المقاعد..

فما سبب تمسك الأهل بفكرة جلوس أبنائهم في المقاعد الأمامية؟ ولماذا يتوارث الأبناء هذه الثقافة؟ وما هي معايير المدرسين في ترتيب جلوس الطلاب في الفصل؟