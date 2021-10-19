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إكسترا إنجليش: ما خطر disposable nappies على البيئة؟
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إكسترا إنجليش: ما خطر disposable nappies على البيئة؟
قبل 37 دقيقة
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فيروس كورونا: آلاف الأطفال فقدوا أحد والديهم جراء كوفيد في إيران
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18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
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أطفال كينيون يمارسون الجنس مع السياح من أجل مبالغ مغرية
15 مايو/ أيار 2014
3:20
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أغنية لفيروز تتسبب بإقالة مدير إذاعة جزائرية
, المدة 3,20
14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
2:19
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ابتهال الخطيب: المشكلة تكمن اساساً في التيار الليبرالي وليس في التيار الإسلامي
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15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021