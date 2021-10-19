ابتهال الخطيب: الحراك النسوي أصبح حراكاً لحقوق الإنسان وليس حقوق المرأة فقط

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ابتهال الخطيب: الحراك النسوي أصبح حراكاً لحقوق الإنسان وليس حقوق المرأة فقط

قبل 18 دقيقة

أعربت ابتهال الخطيب الأكاديمية والناشطة الحقوقية الكويتية عن سعادتها بإعلان الكويت فتح أبوابها لالتحاق السيدات يالخدمة العسكرية. واعتبرت الخطيب أن هذه الخطوة مكسب إضافي للمرأة الكويتية بعد أن نجحت في الانخراط في كل من سلك الشرطة والسلك الدبلوماسي فضلاً عن الكثير من المجالات الأخرى.

ورأت ابتهال الخطيب في الوقت نفسه أن العادات والتقاليد الدينية تشكل عائقاً أمام "وصول استحقاقي أي بأعداد مستحقة للمرأة" في مجلس الأمة بحسب تعبيرها، غير أنها أضافت أن مشاركة المرأة في مجلس الأمة يجب أن تخضع للتقويم ولا تقتصر عملية التقويم على الرجال فقط وذلك في إشارة إلى خلو مجلس الأمة الحالي من أية مشاركة نسائية، فما هي الأسباب؟

كما أشارت الخطيب إلى أن "الحراك النسوي تغير من كونه حراكاً ينصب على حقوق المرأة إلى حراك يركز على الحقوق الإنسانية"، فما هي رؤيتها لحل قضية البدون في الكويت ومن المسؤول؟ وما رأيها في موضوع حق المرأة الكويتية في منح الجنسية لأبنائها؟ وما هي الأسباب ازاء تصاعد تيار العنصرية في الكويت؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.