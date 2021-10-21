لبنانيون على شفير البركان

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لبنانيون على شفير البركان

قبل 8 دقيقة

سينما بديلة تقدم روايتين مختلفتين من لبنان تسودهما أجواء الاضطراب والتوتر. القاسم المشترك بينهما هو تفاعل اللبناني المغترب مع قضايا بلده وعلاقته بمن يعيشون تلك الأزمات بشكل يومي.

في فيلم 'بروكسيل بيروت'، يعود زياد إلى قريته التي تقع على الحدود بين سوريا ولبنان وفي نيته إعادة الوصل مع ذويه. ولكنه يجد نفسه في مكان يسوده الترقب والخطر. الفيلم من إخراج تيبو ڤولفهارت وسمير يوسف الذي قال لسينما بديلة إن القصة هي في الأساس عن تداعيات الهجرة على من غادروا بلادهم وشعورهم بالذنب تجاه قضايا أوطانهم وذويهم.

فيلم 'الحاجز' للمخرجة اللبنانية الفرنسية داليا نمليش يتتبّع الناشطة اللبنانية فرح وصديقها الفرنسي اللبناني أنطوني اللذين يعترضهما مسلحَيْن أقاما حاجز على الطريق. تم تصوير الفيلم أثناء الاحتجاجات الشعبية في لبنان في أكتوبر تشرين الأول عام 2020. قالت تمليش إن الحاجز في الفيلم يختزل كل القوى التي تحول دون تصالح اللبنانيين وتقبل اختلافاتهم.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).