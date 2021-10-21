ماهي جذور المكانة التي يحظى بها الخبز سيد المائدة؟

قبل 16 دقيقة

عادت الاحتجاجات بسبب أزمة الخبز إلى عدد من الدول العربية. وبينما تدخل الأزمة أسبوعها الثاني في العاصمة السودانية الخرطوم، نظم أصحاب مخابز في ليبيا وقفة إحتجاجية، هذا الأسبوع، للمطالبة بإرجاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج رغيف الخبز، إلى ما كانت عليه. بينما مازالت تتصدر الطوابير أمام الأفران المشهد في مناطق سورية عدة، ونظم مواطنون احتجاجات في السويداء بسبب اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع الخبز.