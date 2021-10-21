لماذا سعت السعودية لتعديل تقرير المناخ؟

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كشفت وثائق مسربة اطلعت عليها بي بي سي كيف سعت دول إلى تعديل تقرير علمي عن كيفية التعامل مع التغير المناخي. وأشارت الوثائق إلى أن السعودية واليابان وأستراليا، من بين دول أخرى، طلبت من الأمم المتحدة التقليل من شأن الحاجة إلى التخلي سريعا عن الوقود الأحفوري.